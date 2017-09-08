08.09.2017 10:31 Temmuz ayı sanayi üretim endeksi açıklandı

2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı. 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı 'Sanayi Üretim Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 14,5 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.



EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti.



EN YÜKSEK ARTIŞ BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 13,9 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 11,9 ile mobilya imalatı takip etti.



EN FAZLA AZALIŞ KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 6,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,4 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 3,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.



