Temizlik ve cankurtaran ekipleri 38 plajda hizmette

İstanbulluların gönül rahatlığıyla deniz keyfi yaşadığı İstanbul plajları açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 38 plajda temizlik ve cankurtaran hizmeti veriyor. Temiz ve güvenli İstanbul plajları yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl olduğu gibi bu yıl da plaj hizmetleri ile İstanbulluların temiz ve güvenli ortamlarda denize girmesi için hizmet veriyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği İstanbul plajlarında vatandaşlar gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda hizmete aldığı İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri ile sahiller atıksu tehdidinden kurtuldu. Altyapı yatırımları ve arıtma tesisleri ile İstanbul'da pek çok sahil yüzülebilir kritere ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında bulunan 38 plajda temizlik, güvenlik ve cankurtaran personeliyle hizmet veriyor. Hizmet verilen plajlarda denize girilebilecek bölgeleri bariyer ile çevriliyor. Güvenlik için plaj kurallara ve tehlikelere ait bilgilendirme tabelaları ile vatandaşları bilgilendiriyor. Cankurtaran ekipleri jet-ski ve kurtarma botları ile devriye atarak tehlike arz edecek durumlara devamlı hazır halde bulunuyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri İstanbul'da 12 ilçede bulunan 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda; 35 jet-ski, 7 Kurtarma Botu, 2 Amfibik Kurtarma Jeti (Kara & Deniz Aracı) 14 ATV aracı, 2 Drone (hava aracı), 190 Gözetleme Kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile vatandaşların güvenliği için hizmet veriyor. Cankurtaran ekipleri 2005 yılından bu yana 41.847 vatandaşın kurtarılmasını sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ, 256 personel ile plajlar ve sahillerde temizlik hizmeti sunuyor. Temizlik çalışmaları, mobil temizlik ekipleri ve özel plaj temizleme makineleriyle yürütüyor. Ekipler 2013 yılından bu yana toplam 66 bin metreküp atık toplarken 2016 yılında ise plajlar 17.534 metrküp atıktan temizlendi.

Kum eleme ve tesviyesi yapan 11 adet plaj temizleme makinesinin yanı sıra yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor. 16 kişilik 16 ekipten oluşan toplamda 256 personel ile yürütülmekte olan plaj temizlik çalışmalarında; 31 Çift Kabinli Kamyonet, 11 Plaj Temizleme Makinesi, 2 Atık Nakil Aracı, 1 Yosun Nakil Teknesi, 2 Hidrolik Sıkıştırmalı Atık Nakil Aracı, 1 Yükleyici Kazıcı, 1 Damperli Kamyon, 11 Minibüs, 1 Yüzer Amfibik Temizleme Aracı, 1 Yüzer Amfibik Çekici ile hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve cankurtaran hizmeti verdiği plajlar: Çatalca: Çilingoz, Yalıköy, Karacaköy, Ormanlı. Arnavutköy: Durusu Karaburun, Yeniköy. Eyüp: Ağaçlı. Sarıyer: Kısırkaya, Riva Merkez, Beykoz: Riva Elmasburnu, Riva MYO. Şile: Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, Akçakese, Kabakoz, Kurfalı, Ağva, Kilimli. Kadıköy: Caddebostan 1, Caddebostan 2. Bakırköy: Çiroz, Güneş. Küçükçekmece: Menekşe. Beylikdüzü: Gürpınar. Büyükçekmece: Kumburgaz, Kamiloba (Celaliye). Silivri: Selimpaşa, Silivri, Semizkum, Çanta, Gümüşyaka.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAJLARI BAYRAM SONRASI AÇILIYOR

Her gün on binlerce İstanbulluya günübirlik tatil imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları Ramazan Bayramı sonrası hizmet vermeye başlayacak. İstanbullular, yaz sezonu boyunca Anadolu yakasındaki Caddebostan 1-2-3 ve Avrupa yakasındaki Güneş ve Menekşe Plajları'nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları, haftanın yedi günü sabah saat 8:30 ile akşam 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Halkın her türlü ihtiyaç ve konforunun gözetildiği belediye plajlarının her birinde soyunma konteynırları, duş alanları ve şemsiyeler, günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve kafeteryaların yer aldığı plajlarda şort, oyun topları, simit vb. deniz malzemeleri satışının yapıldığı çeşitli stantlar bulunuyor. Bunların yanı sıra plajlarda, İstanbulluların keyif içerisinde bir gün geçirebilmeleri için yeşil alanlar, basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin bulunduğu sosyal yaşam alanları da yer alıyor.

Menekşe Plajı: Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 620 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı'nın 100 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı: 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı'nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası ve 300 araçlık otopark bulunuyor. Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişinin ücretsiz olarak yararlanabildiği Güneş Plajı'nda; şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 20, öğrenciler içinse 10 TL.



ANADOLU YAKASI PLAJLARI

Caddebostan sahilinde toplam 1000 metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor. 450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı'nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 20 TL, öğrenciler içinse 10 TL. Caddebostan 1 Plajı'ndan da engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişi yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajları ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe ve Caddebostan 2-3 Plajları'nda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkün. Dileyen vatandaşlar her biri için 9 TL ödeyerek bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Bu plajlarda WC ücreti ise 1 TL.