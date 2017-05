Temizlik işçilerinin ölümle dansı kamerada

İstanbul Şişli'de lüks bir otelin camlarını temizlemek için çatısından iple sarkan 9 temizlik işçisinin metrelerce yükseklikte adeta ölümle dansı etti. Hayrete düşüren olayda vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı.

İstanbul Şişli'de lüks bir otelin camlarını temizlemek için çatısından iple sarkan 9 temizlik işçisinin metrelerce yükseklikte adeta ölümle dansı etti. Hayrete düşüren olayda vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı.

Şişli'de yaşanan olay, görenleri de hayrete düşürdü. Lüks bir otelin camlarını temizlemek için çatıya bağlı olan iple aşağıya sarkan 9 işçi, yürekleri ağza getirdi. İşçilerin kendince güvenlik önlemlerini almasına rağmen metrelerce yükseklikte çalışmaları, vatandaşları korkuttu. Yalnızca çatıya bağlı olan ipleriyle havada kalan işçiler, adeta ölümle dans etti. İşçilerin izleyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.



"İNSANLARIN CAN GÜVENLİĞİ BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Çalışmayı tehlikeli bulduğunu ifade eden Umut Gültekin, "Günümüz şartlarında işçilerin bu şekilde çalışması çok yanlış. Bir asansör konularak can güvenliği alınsa çok daha iyi olur. Daha önce de böyle bir görüntü gördüm, büyük binaları bu şekilde temizliyorlar. Yapılan kesinlikle yanlış, insanların can güvenliği bu kadar ucuz olmamalı" ifadelerini kullandı.

"Yaptıkları iş tehlikeli, hiçbir garantisi yok"

İşçilerin bu şekilde çalışmalarına tepki gösteren Aziz Çetinkaya, "Daha önce böyle çalışanları gördüm ama emniyetin bir garantisi yok. Yaptıkları iş tehlikeli, sağlam bir noktası var mı belli değil. Dikkatimi çektiği için yaklaşık 20 dakikadır bakıyorum. Emniyetli çalışmalarını tavsiye ederim. Ufak bir inşaat işinde baret takılıp, çizme giyiliyor. Buradan hiçbir emniyet yok. Bu çağda biraz daha gelişmiş bir teknoloji ile çalışılabilir" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)