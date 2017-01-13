13.01.2017 13:21 Temizlik işçilerinin kavgası ölümle bitti

Şanlıurfa'da iki temizlik işçisi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Şanlıurfa'da iki temizlik işçisi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonunda temizlik işçisi olarak görev yapan Ömer Cengiz ile Mustafa K. arasında bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre Mustafa K., arkadaşı Ömer Cengiz'i bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Mustafa K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



