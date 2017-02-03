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Temizlik işçileri greve gitti, Karabağlar çöpten geçilmiyor
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Temizlik işçileri greve gitti, Karabağlar çöpten geçilmiyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, temizlik işlerini yapan KAR-BEL'de çalışan 915 işçinin 4 gündür devam ettirdiği grev sonucu kentin cadde ve sokakları adeta çöp yığınına döndü. Kaldırımlarda biriken çöpler ve çevreyi saran kötü kokular vatandaşları çileden çıkarttı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, temizlik işlerini yapan KAR-BEL'de çalışan 915 işçinin 4 gündür devam ettirdiği grev sonucu kentin cadde ve sokakları adeta çöp yığınına döndü. Kaldırımlarda biriken çöpler ve çevreyi saran kötü kokular vatandaşları çileden çıkarttı.
Karabağlar Belediyesine bağlı KAR-BEL şirketinde çalışan 915 işçi, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla greve başladı. 4 gündür devam eden grev sonrası ilçenin cadde ve sokaklarındaki çöplerde toplanamadı. Çöpler kaldırımları kapatırken, vatandaşlar da yoldan yürümek zorunda kaldı. Oluşan çirkin görüntü ise herkesi isyan ettirdi.

VATANDAŞLAR KOKUDAN AĞZINI KAPATIYOR
İşçilerin grevde olması nedeniyle alınmayan çöpler, yoğun bir koku oluşturdu. Yoldan geçen vatandaşların çoğu ise ağızlarını kapatarak cadde ve sokaklardan geçti. Bu durum, ilçede yaşayan vatandaşları ise çileden çıkardı. Cadde ve kaldırımlara taşan çöplerden rahatsız olan vatandaşlardan Serkan Bulutlu, biriken çöplerden dolayı hijyenik bir ortamda lokma dökemediklerinden yakınarak tepkisini ortaya koydu.

"MİLLET ÇIKTI UZAYA, BİZ HALA ÇÖPÜN İÇİNDE YAŞIYORUZ"
İlçede yaşayan Bulutlu, "Bu rezillik ne böyle. İzmir'in haline bak. Lokma dökeceğiz lokma bile dökemiyoruz. Müşterilerimiz bu pisliğin yanında lokma mı dökülür diyor. Bu bir haftadan beridir böyle. Evimizin önüne yığıldı nereye atacağız bu çöpü. Çöpün içinde yaşıyoruz. Millet çıktı uzaya biz hala çöpün içinde yaşıyoruz" dedi.
Biriken çöp yığınlarından dert yakınan ve Karabağlar'da berberlik yapan Ali Aslan da, belediye başkanına seslendi. Aslan, "Çöpün halini görüyorsunuz. Belediye başkanına sesleniyorum buradan. Bu işi bilmiyorsan kendin yap elemanlara bırakma. Elemanlara bırakırsan böyle olur. Parasını vermezsen böyle olur. Yapamıyorsan kendin yapacaksın bunu. Onu da yapamıyorsan bırakacaksın bu işi. Başkası gelip yapacak. Şu pisliğe bakın mikrop yuvası burası. Bu nasıl belediyeciliktir, kış ayındayız mikrop yuvası hastalıktan kırılıyoruz hepimiz. Çöplerden kaldırımlar kapandı. Kaldırımdan geçilmiyor" diyerek tepkisini gösterdi.

"ÇİRKİNLİKLER İZMİR GİBİ BİR YERE YAKIŞMIYOR"
Kucağında çocuğuyla böyle bir havayı solumak istemediğini ve bu görüntünün rahatsızlık verdiğini söyleyen bir başka esnaf Yeliz Levent de, "Biz bu havayı solumak zorunda değiliz çocuklarımız var, sokaklarda insanlar var. Grevdeler diye bizi de bunlara maruz bırakmak zorunda değiller. Bizim iş yerlerimiz buralara çok yakın sonuçta çocuklarımızda var ve hep mikrop saçıyor. Bu şekilde olması şart değil. Her ne olursa olun buraları böyle bırakmak zorunda değiller" diye konuştu.
Biriken çöpleri gören Bilal Kalkan ise "Ben şu an Yeşilyurt'tan geliyorum gerçekten tuhafıma gitti. Bu tür pislikler çirkinlikler İzmir gibi bir yere yakışmıyor. Bunu yetkili kimse görmüyor mu? Yetkililere sormak lazım. Barın barın bağırdıkları yerlerde bunları temizleyecek yok demek ki" şeklinde konuştu.
(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri/İHA)
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