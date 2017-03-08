Temizlensin diye bırakılan araçla kapkaç yaptılar

Adana'da otomobil ile kapkaç yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Oto yıkamacıda çalışan zanlının, iş yerine bırakılan aracı alarak arkadaşlarıyla kapkaç işinde kullandığı ortaya çıktı.

Adana'da otomobil ile kapkaç yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Oto yıkamacıda çalışan zanlının, iş yerine bırakılan aracı alarak arkadaşlarıyla kapkaç işinde kullandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini yıkatmak isteyen N.Ö., zanlılardan Casim E.'nin çalıştığı 'oto yıkama' istasyonuna bırakıp ayrıldı. Aracı alan Casim E., arkadaşları Mehmet T. ve Mehmet K. ile birlikte gezmeye çıktı. Üç arkadaş, Yeşilyurt Mahallesi'nin Karafatma Caddesi'nde yürüyen Sefa K.'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Sefa K.'nin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirleyip N.Ö.'ye ulaştı. N.Ö., otomobilini temizlemeleri için bir oto yıkamacıya bıraktığını söyledi. N.Ö.'nün ifadesi üzerine polis ekipleri, Casim E.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Casim E., suçunu itiraf ederek kapkaçı Mehmet T. ve Mehmet K. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Poliste ifade veren Casim E.'nin, "Caddede duruyorduk, Mehmet koşarak geldi. Bize 'telefon kapkaç yaptım. Basın gidelim' diyerek otomobile bindi. Biz de hızla uzaklaştık" dediği ileri sürüldü.

Polis ekipleri, kapkaç zanlısı Mehmet T. ile Mehmet K.'yi de yakaladı.

İfadeleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe/İHA)