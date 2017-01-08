08.01.2017 11:33 TEM Otoyolu otoparka döndü

TEM Otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar çekilmeyi bekliyor. Arızalanan araçlar yol kenarlarında bırakılınca otoyol adeta otoparka döndü. TEM Otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar çekilmeyi bekliyor. Arızalanan araçlar yol kenarlarında bırakılınca otoyol adeta otoparka döndü.

Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, Basın Ekspres ve Mahmutbey gişelerde mahsur kaldı. Yaklaşık iki gündür otoyol kenarında bekleyen araçlar, otoyolu adeta otoparka çevirdi. Sürücüler saatlerce araçlarının çekilmesi için yardım bekledi.

Karın başladığı ilk saatten bu yana yolda olduğunu söyleyen sürücü Mehmet Çiğili, "Bu sabah saat yedide zincir taktık araca çektirdik, öyle aracımı kurtardım. Belediyeyi arıyoruz gelin tuzlayın diye, cevap yok. Donmaya yaklaştık. Sadece bekçilerden gelen yiyecekleri yedik" dedi.

14 saattir yolda olduğunu belirten Mehmet Çakıcı ise, "Kardan dolayı yoldayız saatlerdir. Arabamızda kalan yiyeceklerle idare ettik. Şuanda hiçbir şey kalmadı. Mahmutbey'e gideceğiz buradan gidebilirsek. AKOM'dan gelen arkadaşlar çekti aracımızı" ifadelerini kullandı.

(Emrah Kuş / İHA)

