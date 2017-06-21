TEM otoyolu Düzce kesimi trafiğe açıldı

TEM otoyolu Düzce kesiminde devam eden yol çalışması, bu sabah itibariyle sona erdi.

TEM otoyolu Düzce kesiminde devam eden yol çalışması, bu sabah itibariyle sona erdi.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametine kapandı. Ulaşımın bu bölümü yaklaşık 13 gün D-100 karayolundan sağlandı. Zaman zaman Bolu Dağında trafik yoğunluğu da yaşandı.

Çalışmaların 22 Haziran tarihinde tamamlanması planlanıyordu. Ancak ekipler çalışmalarını bir gün önceden tamamladı. TEM otoyolunun Ankara istikameti bu sabah trafiğe açıldı. Bayram öncesi yolun açılması sürücüleri sevindirirken, Bolu Dağında faaliyet gösteren esnafı ise üzdü.

(Ali Yıldız/İHA)