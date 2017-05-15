TEM'i kullananlar dikkat! 15 gün kapalı kalacak

Sakarya'da Arifiye gişeleri ile Sapanca gişeleri arasındaki yol, bakım çalışmaları nedeniyle 15 gün kapalı kalacak.

Sakarya'da Arifiye gişeleri ile Sapanca gişeleri arasındaki yol, bakım çalışmaları nedeniyle 15 gün kapalı kalacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan yazılı açıklamada, TEM Otoyolunun Arifiye gişeleri ile Sapanca gişeleri arasındaki 15 kilometrelik alan üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. TEM otoyolu Ankara istikametinden İstanbul istikametine giden sürücüler Karayolları Genel Müdürlüğünün koyduğu yönlendirme tabelalarıyla D-100 Karayoluna gönderiliyor.

Bakım çalışmasını bilmeden D-100 Karayolu üzerinden TEM otoyolu İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüleri ise TEM Arifiye gişelerine gönderilen yetkililer tarafından uyararak tekrardan D-100 karayoluna yönlendiriyor.

(Mustafa Özdemir - Remzi Şimşek / İHA)