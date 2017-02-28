TEM'i kilitleyen kazada can pazarı

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde hafif ticari kamyonet seyir halindeki tırın altına girdi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde hafif ticari kamyonet seyir halindeki tırın altına girdi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; kaza bugün saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Gültepe tesisleri önünde meydana geldi. 54 B 8557 plakalı panelvan tipi aracı ile Sakarya'dan seyir halinde olan Melih U., önünde ilerleyen Yunus A.'nın kullandığı 41 GB 830 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü yaklaşık 50 metre ileride kazayı fark ederek durdu. Melih U. sürücü koltuğunda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sırasında TEM otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Tırın altına giren aracı ise çıkarmak kolay olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İsmail Gündüz - Refik Fidan / İHA)