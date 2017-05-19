TEM'i kilitleyen kaza

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda yol kısmen trafiğe kapandı.
Düzce TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Halil E. idaresindeki 33 NVG 64 plakalı sebze yüklü kamyon Yeşilyayla mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesi nedeniyle otoyol kısmen ulaşıma kapandı. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı kazadan sürücü yara almadan kurtulurken TEM otoyolunda uzun araç konvoyu oluştu. Devrilen kamyon kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. (Ali Yıldız / İHA)
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