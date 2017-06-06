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Tem'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Tem'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Tem Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt mevkinde 1 tır ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Otoyolsa yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Tem Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt mevkinde 1 tır ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Otoyolsa yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tem Otoyolu Edirne İstikameti, Esenyurt mevkinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hususi araç en sağ şeritten orta şeride geçmek istedi. Araca çarpmamak için aniden duran tır il arkadan gelen 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Kazayı gören ve frene basan 34 AF 2183 plakalı kamyonet sürücüsü Ahmet S.(52) çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Ahmet S.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Edirne istikameti yaklaşık 40 dakika trafiğe kapandı. Kapanan yol ekiplerin çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
(Alper Korkmaz/İHA)

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