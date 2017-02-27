Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TEM'de ölümlü kaza: Uzun süre kopan bacağı aradılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TEM'de ölümlü kaza: Uzun süre kopan bacağı aradılar

TEM otoyolu Dilovası kesiminde bir kilometre aralıklarla meydana gelen iki farklı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yabancı uyruklu tır sürücüsünün kopan bacağını itfaiye ekipleri uzun süre aradı.

TEM otoyolu Dilovası kesiminde bir kilometre aralıklarla meydana gelen iki farklı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yabancı uyruklu tır sürücüsünün kopan bacağını itfaiye ekipleri uzun süre aradı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza TEM otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Macaristan uyruklu Gyorfi İmre'nin kullandığı MEU-586 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra duran tırdaki sürücü bulunduğu yere sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtulan yabancı uyruklu sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sürücü bir taraftan kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılırken diğer taraftan ise itfaiye ekipleri sürücünün kopan bacağını aradı.

YOLCU OTOBÜSÜ; DURAN OTOMOBİLLERE ÇARPTI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gyorfi İmre, Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre Ankara istikametinde kapalı kaldı. Bu sırada trafiğin sıkıştığını fark edemeyen Hasan Y. idaresindeki 34 TL 1536 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde duran araçlara çarptı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR
Otobüsün araçlara çarpmasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. 34 RFT 29, 34 EA 294, 33 DLZ 86 ve 43 EU 029 plakalı araçlar kazada hasar aldı. Kazanın ardından hurda yığınına dönen 43 EU 029 plakalı aracın Yaşar G. ve Sultan G. hafif yaralanırken, otobüs sürücüsü Hasan Y., Yalçın A., Münire A., Meral T. Ve 7 aylık bebek Ela T. de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaptı.

KAZAYI CEP TELEFONUYLA HABER VERDİ
Yaralılardan Yaşar G., olay yerinde ambulans beklerken kendisine cep telefonundan ulaşanlara kazada yaralandığını söyledi. Olay yerinden geçen karayolları ekipleri de müdahale etti. Bazı yaralılar karayolları ekiplerinin araçlarında ambulans bekledi.
Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslar tarafından bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.
(Gürcan Yılmaz - Refik Fidan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu
Danimarka'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı
Fenerbahçelileri üzecek haber
Art arda iki önemli görüşme
'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'
Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
'Reis'in galası yapıldı
'Reis'in galası yapıldı
Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar
Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar
Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu
15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu
Danimarka'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı
Danimarka'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı
Fenerbahçelileri üzecek haber
Fenerbahçelileri üzecek haber
Art arda iki önemli görüşme
Art arda iki önemli görüşme
'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'
'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'
Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
Çocuğuyla intihara kalkıştı: Vatandaşlar telefona sarıldı
Çocuğuyla intihara kalkıştı: Vatandaşlar telefona sarıldı
Dünyanın en yaşlı lideri o !
Dünyanın en yaşlı lideri o !
Huzurevinin sultanlarına saç bakımı
Huzurevinin sultanlarına saç bakımı
Banvit çeyrek final için Almanya'da avantaj arıyor
Banvit çeyrek final için Almanya'da avantaj arıyor
Beşiktaş kasayı doldurdu: Taraftara teşekkür edildi
Beşiktaş kasayı doldurdu: Taraftara teşekkür edildi
Diyarbakır Valiliğinden 'patlama' açıklaması
Diyarbakır Valiliğinden 'patlama' açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English