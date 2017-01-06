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TEM'de kayan tırlar trafiği kilitledi
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TEM'de kayan tırlar trafiği kilitledi

İstanbul'da etkili olan kar ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda kayan tırlar trafiği aksattı.

İstanbul'da etkili olan kar ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda kayan tırlar trafiği aksattı.
İstanbul'da etkili olan kar ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda 11 adet tır kaydı. Özellikle boş tırların etkilendiği kar fırtınası nedeniyle devrilen tırlara ekipler müdahale ediyor. TEM Büyükçekmece ve Çatalca bölgelerinde bariyerler kesilerek ters yönden devrilen araçlara müdahale ediliyor.
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