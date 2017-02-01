01.02.2017 14:52 TEM'de cezaevi aracı yan yattı, trafik felç oldu

İstanbul'da TEM'de Mahmutbey gişelerinin çıkışında seyir halinde olan bir cezaevi aracı yan yattı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da TEM'de Mahmutbey gişelerinin çıkışında seyir halinde olan bir cezaevi aracı yan yattı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, TEM'de Mahmutbey gişelerinin çıkışında meydana geldi. Seyir halinde olan bir cezaevi aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Yan yatan araca müdahale etmek için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



