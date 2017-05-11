Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlene bilim şenliğinde öğrenciler, televizyondan buzdolabı, buzdolabından kuluçka makinesi yaptılar.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlene bilim şenliğinde öğrenciler, televizyondan buzdolabı, buzdolabından kuluçka makinesi yaptılar.

Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğünce Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde bu yıl 2'incisi düzenlenen "Bodrum Çocuk Oyunları ve Bilim Şenliği" yoğun ilgi gördü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaptıkları projeler sergilendi. Özellikle fen bilimleri ve meslek lisesi öğrencilerinin hazırladıkları projeler büyük beğeni topladı. Buzdolabından kuluçka makinesi, televizyondan buzdolabı, 3 boyutlu lazer yazıcı, sensörlü otomobil, ev ısıtma sistemleri ve telefon ile elektrikleri kontrol etme projeleri yoğun ilgi gördü. Şenliğe 60 okuldan 300 öğrenci katıldı.

(Eren Ayhan /İHA)