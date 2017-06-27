Telegram'dan 'deşifre' çağrısına cevap

Mesajlaşma servisi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Rusya Federal Güvenlik Servisinin kullanıcıların yazışmalarının deşifre edilmesi talebinin Rusya Anayasası ile çeliştiğini ifade etti.

Mesajlaşma servisi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Rusya Federal Güvenlik Servisinin kullanıcıların yazışmalarının deşifre edilmesi talebinin Rusya Anayasası ile çeliştiğini ifade etti.

Rusya'nın Tüketici Hakları Denetim Kurumu Rospotrebnadzor'un Başkanı Andre Zharov, anlık mesajlaşma servisi Telegram'ın teröristler tarafından iletişim kurmak için kullanıldığını iddia ederek, mesajlaşma servisini yazışmalara erişimi sağlamaya çağırmıştı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) kullanıcıların yazışmalarının deşifre edilmesi talebinin Rusya Anayasası ile çeliştiğini ifade etti. Durov, Telegram'ın engellemesinin teröristlerin ve uyuşturucu satıcılarının faaliyetlerini durdurmayacağını belirterek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bu tür haberciler ya da tüm VPN servisleri engellenmedi" dedi.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)