Telefonunda ByLock bulunan kaymakam tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan Darende Kaymakamı Ali Türk, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan Darende Kaymakamı Ali Türk, tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, Malatya'da gözaltına alınan örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen Darende Kaymakamı Ali Türk sevk edildiği Gaziantep Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
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