Telefonla yüksek sesle konuştu diye öldürdüler

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta telefonla yüksek sesle konuştuğu için aralarında tartışma çıkan grup tarafından başına taşla vurularak darp edilen şahıs, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta telefonla yüksek sesle konuştuğu için aralarında tartışma çıkan grup tarafından başına taşla vurularak darp edilen şahıs, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Ufuk Mahallesi 355. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle telefonla konuşan 2 çocuk babası Serkan Süzen'e (29), bu esnada mahallede bulunan bir grup yüksek sesle konuştuğu için tepki gösterdi. Süzen ve grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Süzen ensesine aldığı yumrukla yere yığılırken bir kişi de eline aldığı taşla Süzen'in başına vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken Süzen, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süzen, daha sonra Medical Park İzmir Hastanesi ne kaldırıldı. Burada tedavisine devam edilen Süzen, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederken polis ekipleri olayla ilgili A.Ç. ve U.Ç.'yi gözaltına aldı.

Ayrıca Süzen'in cenazesi bugün İzettin Erişen Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Süzen'in ablası 45 yaşındaki Gülşen Süzen de 2 sene önce ilişki yaşadığı arkadaşı Abbas K. tarafından boğularak öldürülmüştü.



KARDEŞİM BİR HİÇ UĞRUNA GİTTİ

Cenaze namazının ardından konuşan Serkan Süzen'nin Abisi Özkan Süzen, 2 çocuk babası olan kardeşinin bir hiç uğrana öldürüldüğünü söyledi. Süzen, "Eşinin evine gidiyordu. Orada ufak bir tartışma çıktı cep telefonuyla. Parkta olan bazı serseri takımı mı diyeyim onlardan kaynaklanan bir tartışma oldu ve kardeşim gitti" diyerek 2 kişinin şu an gözaltında olduğunu ama işi esas yapanların kaçtığını ileri sürdü.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri/İHA)