30.12.2016 16:45 Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Tekirdağ'da kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs para dolu poşeti zorla almaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandı. Tekirdağ'da kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs para dolu poşeti zorla almaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandı.



Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefonla arayarak kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan şahıs, Ç.Ü.'yü bir bankamatik şubesine para çekmek için yönlendirdi. Ç.Ü.'nün haber vermesi üzerine polis ekipleri belirtilen sokak üzerinde gerekli tedbirler aldı.



Poşetteki parayı almaya çalışırken yakalandı



Dolandırıcı Ç.Ü.'ye yaklaşarak, elinde bulunan para dolu poşeti zorla almaya çalıştığı esnada, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kimliği tespit edilen dolandırıcı S.Y. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

