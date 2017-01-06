06.01.2017 15:33 Telefon dolandırıcıları vatandaşın bin 400 lirasını hesabından çekti

Eskişehir'de bir vatandaşa telefondan ulaşan dolandırıcılar, bin 400 lirayı hesabından çekti. Eskişehir'de bir vatandaşa telefondan ulaşan dolandırıcılar, bin 400 lirayı hesabından çekti.



Ihlamurkent mahallesinde bulunan iş yerinde çalıştığı esnada gelen telefonu cevaplayan R.G. (55), dolandırıcıların hedefi oldu. Vatandaşa, kendisini bankadan aradığını söyleyen dolandırıcı, yıllık banka kart aidatının iade edileceğini anlattı. Bunun için vatandaşın kart bilgilerine ihtiyacı olduğundan bahseden dolandırıcı, istediği bilgileri R.G.'den aldı. Vatandaş 15-20 dakika sonra internet aracılığıyla hesabını kontrol ettiğinde bin 400 liranın hesabından çekildiğini gördü. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı vatandaş, şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

