Telefon dolandırıcıları 70 bin liralık vurgun yaptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çok sayıda vatandaş, telefon dolandırıcıları tarafından kredi kartı ile kredi faizi iadesi adı altında yaklaşık 70 bin TL dolandırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çok sayıda vatandaş, telefon dolandırıcıları tarafından kredi kartı ile kredi faizi iadesi adı altında yaklaşık 70 bin TL dolandırıldı.

Edinilen bilgelere göre, Tosya ilçesinde son 3 ay içerisinde telefon dolandırıcıları, ilçede görev yapan bir dişçiyi 5 bin 300 TL, eczacıyı 2 bin 500 TL, ayakkabıcıyı 19 bin TL, 4 öğretmeni 12 bin 500 TL, imam hatibi 5 bin 500 TL, değirmenciyi 3 bin 500 TL, kamyoncuyu 7 bin 800 TL, ev hanımını bin 200 TL, bir işçiyi bin 500 TL ve bir esnafı da 11 bin 200 TL dolandırdı. Telefon dolandırıcıları, sadece 50 bin nüfusu bulunan Tosya ilçesinde son üç ayda 70 bin TL civarında para topladı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyaran yetkililer, vatandaşlardan telefondan arayan hiç kimseye kredi kartı bilgilerini vermemelerini ve istedikleri hesaplara para yatırmamalarını istedi. Yetkililer, kredi kartının ön yüzünde bulunan 16 haneli numara ile son kullanma tarihi, isim ve soy isim, arkadaki güvenlik kodunu dolandırıcılara verdikleri taktirde artık yapabilecekleri bir şeyin olmadığını ve büyük mağduriyetlerin yaşandığını söyledi. Yetkililer, ödedikleri aidatları geri almak isteyen vatandaşların bankadan kredi kartlarının kart ekstresini alıp Tosya Kaymakamlığına müracaat etmeleri halinde geri alabildiklerini ve bu işlemlerin de ücretsiz yapıldığını açıkladı.

(Sedat Ağacıkoğlu /İHA)