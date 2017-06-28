Tekvandoda bir dünya şampiyonluğu daha

Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalya kazandı.
Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalya kazandı. Dünya Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Zeliha Ağrıs, altın madalya kazandı. Güney Kore'nin Muju kentinde devam eden şampiyonada 53 kilo finalinde Rus Tatiana Kudashova ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 11-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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