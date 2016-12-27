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TEKNOSAB'ın temeli 2017'de atılıyor
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TEKNOSAB'ın temeli 2017'de atılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 4. Sanayi Devrimi'nin sembolü olan TEKNOSAB'ın temellerini 2017 yılında atacaklarını açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 4. Sanayi Devrimi'nin sembolü olan TEKNOSAB'ın temellerini 2017 yılında atacaklarını açıkladı.

BTSO, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Burkay, 2016'nın Türkiye açısından çok büyük zorlukların yaşandığı bir yıl olarak geride kaldığını ifade etti. BTSO'nun hayata geçirdiği projelerin meyvelerini toplamaya başladığını belirten İbrahim Burkay, "Makro projelerimiz arasında yer alan Küresel Fuar Acentesi ile 3 yılda 3 bin 500 üyemizi yurt dışına taşıdık. Odamızın kaynaklarıyla birlikte KOSGEB'den sağladığımız destekler 10 milyon TL'yi aştı. Ticari Safari ile yurt içinden ve yurt dışından 8 bin 500 kişilik alım heyetini üyelerimizle buluşturduk. Üretimin merkezi Bursa'yı fuarcılıkta da iddialı bir konuma getirdik. Yıl boyunca TÜYAP ile işbirliğinde 15 fuar düzenledik, yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık" dedi.

Ur-Ge ile ihracat yüzde 116 arttı

Sektörlere uluslararası alanda rekabet gücü kazandırma hedefiyle başlattıkları 10 Ur-Ge projesiyle Bursa'ya Ekonomi Bakanlığı'nın sunduğu 150 milyon TL'lik kaynağı kazandırdıklarını belirten Başkan İbrahim Burkay, "Ur-Ge projeleri ile firmalarımız artık uluslararası fuarlarda sadece ziyaretçi olarak değil stant açarak katılımcı olarak da yer almaya başladı. İlk Ur-Ge projelerimizden biri olan bebe-çocuk konfeksiyonu üyesi firmalarımız, sektörün genel ihracatının yüzde 15 seviyesinde arttığı 10 aylık bir dönemde, yüzde 116'lık ihracat artışı gerçekleştirdi. Bursa'da son 2 yılda 700 yeni ihracatçı kazandık. Sektörlerimiz yeni yılda da uluslararası alanda güçlenmeye devam edecek" diye konuştu.

Dev projelerin temelleri atılıyor

Başkan Burkay, Bursa'da hayata geçirdikleri Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB) ile ayda bin çalışana sınav ve belgelendirme hizmeti verdiklerini, yeni yılda hedeflerinin bu sayıyı 2 bine yükseltmek istediklerini söyledi. Tekstil ve teknik tekstil ile kompozit alanlarındaki mükemmeliyet merkezleri ile sektörlerin katma değerli üretimlerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini anlatan İbrahim Burkay, "Aynı şekilde toplamda 125 milyon TL'lik yatırım bedeliyle Avrupa'da bile örneği olmayan Gökmen Uzay Eğitim ve Araştırma Merkezi'mizin temelini de bu yıl içerisinde atmayı planlıyoruz" dedi. Burkay, Türkiye'de endüstri devriminin sembolü olarak planladıkları Teknoloji Sanayi Bölgesi'nde de (TEKNOSAB) kamulaştırmaların yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını açıkladı. 25 milyar dolarlık proje olan TEKNOSAB'ın temelini 2017 yılında atacaklarını belirten İbrahim Burkay, "Kamu dışındaki en büyük yatırım olan TEKNOSAB'ı, inşallah kentimize kazandırıyoruz" dedi.

"Çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2016 yılında Oda bütçesini gerçekçi hedeflerle belirlediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 27 milyon TL civarında olan bütçemizi yüzde 70'e yakın artırarak 45 milyon TL seviyesine yükselttik. Bu süreçte gelirlerimizi de yüzde 80 civarında artırdık. BTSO'yu güçlü kılan bütçesi değil, iş dünyasının birlikteliğidir. Geride kalan 3 yılda üyelerimizle kurduğumuz güçlü iletişim ve hizmet kalitemizi artırmaya dönük çalışmalarımızın meyvesini aldık. Bursa için katma değer üreten, projelerimizi destekleyen ve kentimizin geleceğine inşa eden değerli çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

BTSO'nun denk bütçe esasına göre hazırlanan 2017 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
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