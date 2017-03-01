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'Teknolojideki gelişme teknoloji faşizmine yol açıyor'
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'Teknolojideki gelişme teknoloji faşizmine yol açıyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; 'Teknolojideki bu gelişme aynı zamanda tehlikeli bir biçimde teknoloji fetişizmine de yol açabiliyor' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; "Teknolojideki bu gelişme aynı zamanda tehlikeli bir biçimde teknoloji fetişizmine de yol açabiliyor" dedi.
Bolu Belediyesi, "Eğitime yüzde 100 Destek Projesi" kapsamında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Nikah Salonu'nda üniversiteyi kazanan öğrencilere diz üstü bilgisayarlarını dağıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı törende bin 19 öğrenci gerçekleştirilen törenle bilgisayarlarına kavuştular. Tören öncesinde konuşan Bakan Nabi Avcı, cebinde bulunan kalemi öğrencilere göstererek, "Einstein, fizik biliminin gidişatını değiştiren 9 sayfalık makale olan izafiyet kuramını ortaya atarken bunu kullandı. İşin esası her şeye rağmen budur" dedi.

"HER ŞEYİ '0'-'1' SAYISALLAŞTIRMASINA İNDİRGEYEMİYORSUNUZ"
Teknolojinin hızlı geliştiğini ve bu gelişmenin aynı zamanda tehlikeli bir biçimde teknoloji fetişizmine de yol açabildiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; "bilgisayarlarda çok şey yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Önce efendice bunu kabul ederek işe başlamamız lazım. Dediğim gibi çok şey yapabilirsiniz ama hayat o kadar zengin ki, her şeyi o '0'- '1' sayısallaştırmasına indirgeyemiyorsunuz. Dünyada sanat, kültür diye bir şey de var ve bunlar bilgisayarların yardımıyla çoğaltılabilir, daha hızlı yapılabilir ama neticede belirleyici olan insandır. Ve sizin kendi becerileriniz, kabiliyetleriniz, kendi eğilimlerinizdir" şeklinde konuştu.
(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)

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