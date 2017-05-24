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Teknik ekibiyle yollarını ayırdı
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Teknik ekibiyle yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor ile geçirdiği başarılı sezon sonrası Süper Lig sevinci yaşayan Teknik Direktör İrfan Buz, aldığı ani bir kararla teknik ekibinde yer alan Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor ile geçirdiği başarılı sezon sonrası Süper Lig sevinci yaşayan Teknik Direktör İrfan Buz, aldığı ani bir kararla teknik ekibinde yer alan Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir ile yollarını ayırdı.
İrfan Buz'un Sivasspor maçı sonrası, teknik ekibinde yer alan ve 2 yıldır birlikte çalıştığı Engin Özdemir ile Zafer Hızarcı'ya kendileriyle çalışmayacağını paylaştığı öğrenildi. Ayrılığa, Buz ile yardımcı antrenörler arasında yaşanan bir tartışmanın neden olduğu ileri sürülüyor. Bu gelişme sonrası Yeni Malatyaspor Kulübü'nden herhangi bir açıklama gelmezken, başkan Adil Gevrek'in önümüzdeki günlerde İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Yardımcı antrenörler Özdemir ve Hızarcı'ya ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrasında Teknik Direktör İrfan Buz tarafından iletildiği öğrenildi. Engin Özdemir ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir, "2 yıl bu ekipte çalışmak benim için bir gururdu. Çok şükür şampiyonlukla bitirdik. Teşekkürler İrfan Buz. Allah herkesin yolunu açık etsin.Yeni hedeflere yelken açtım" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Türel / İHA)

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