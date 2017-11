11.11.2017 12:55 Tekneyle okula

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde eğitim gören 9 öğrenci okula tekneyle taşınıyor. Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde eğitim gören 9 öğrenci okula tekneyle taşınıyor.

Türkiye'de tek olan uygulama ile Çandır ve Horozlar Mahallesi'nde oturan öğrenciler okula tekne turu yaparak gelip gidiyor.

Sabah saatlerinde iskelelerden alınan öğrenciler, tarihi kaya mezarları ve Dalyan Kanalı manzarası eşliğinde tekne gezisi yaparak okullarına ulaşıyor. Okul çıkışı öğrenciler aynı yöntemle alındıkları iskelelere bırakılıyor.

Öğrencileri her sabah tekneyle okullarına bırakan taşımacı Gökhan Uğur, saat 7 gibi Horozlar'dan 2, Çandır'dan da 7 öğrenciyi karşı kıyıya geçirdiğini anlatarak, "Hafta içi her gün toplam 9 öğrenciyi taşımalı sistemle Naciye Tınaztepe Okulu'na götürüyorum. Horozlar'da ve Çandır'da oturan öğrenciler normalde 1 saatte okulda olabilirler, biz tekne ile en geç yarım saat içinde çocukların taşımasını hallediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin tekneyle okula gitmekten keyif aldıklarını belirten Uğur, "Kışın soğuk olduğu zaman teknenin yanlarını kapatıyoruz. Teknemiz korumalı, yandan rüzgar gelmesin diye öğrencileri koruma altına alıyoruz. Kışın çocukların üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Okula giderken karabatakları ve deniz kaplumbağalarını izlediğini söyleyen öğrenci Baran Avcı, "Tekneyle okula gidip gelmek güzel, kışlar sert geçtiği zaman biraz zor oluyor. Manzarayı beğeniyorum. Kanal kenarındaki canlıları izliyorum" şeklinde konuştu.



"DEVLETİMİZ SAYESİNDE HER GÜN TEKNE TURU YAPIYORUZ"

Her gün, güzel manzara eşliğinde tekne seyahati yaşadıklarını dile getiren öğrenci Aliye Turhan ise şöyle konuştu: "Turistler tekneyle gezmek için para veriyor ama bize devlet yardımcı olduğu için her gün tekne turu yapıyoruz."

(Cihat Cura/İHA)