Teknelere dadanan hırsız yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Derince ve Darıca ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayında tekne ve tekne motoru çaldığı iddia edilen şahıs yakayı ele verdi.

Kocaeli'nin Derince ve Darıca ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayında tekne ve tekne motoru çaldığı iddia edilen şahıs yakayı ele verdi.

Derince 60 Evler ve Darıca da meydana gelen hırsızlık olaylarında tekne ve tekne motoru hırsızlığı ihbarı nedeni ile çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin E.T. (38) olduğu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan emniyet ekipleri E.T.'yi İstanbul Kadıköy'de yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen E.T.'nin 5 Mayıs günü Derince 60 Evler sahilde 1 tekne ve 3 tekne motoru, 13 Mayıs günü ise Darıca'da tekne ve tekne motoru çaldığı tespit edildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen E.T. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Mehmet Oğuzhan Altun /İHA)