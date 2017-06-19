Tekne üst geçide sıkıştı

Sinop sokaklarında vinçle taşınan gezi teknesi üst geçide sıkıştı.

Sinop sokaklarında vinçle taşınan gezi teknesi üst geçide sıkıştı.

"Serap 57" adındaki gezi teknesi suya indirilmek üzere vinç üzerinde sahile taşınırken Gelincik mevkisindeki üst geçide çarptı. Üst geçidin altından geçmeye çalışırken sıkışan tekne, sürücünün müdahalesiyle kurtarılarak yoluna devam etti.

Gezi teknesi daha sonra denize indirildi.

(Osman Aksu /İHA)