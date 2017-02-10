10.02.2017 13:41 Tekne faciası: 9 cesede ulaşıldı

Malezya'nın Sabah eyaletinin başkenti Kota Kınabalu adasından Endonezya'ya giderken alabora olan sürat teknesindeki 15 kişiden 9'unun cesetlerine ulaşıldı. Malezya'nın Sabah eyaletinin başkenti Kota Kınabalu adasından Endonezya'ya giderken alabora olan sürat teknesindeki 15 kişiden 9'unun cesetlerine ulaşıldı.

Can yeleği giyen iki yolcu ise balıkçılar tarafından kurtarılarak Batu Payung adasına getirildi. Endonezya ve Malezya makamlarınca yapılan açıklamalarda diğer yolculara ulaşmak için çalışmaların başlatıldığı söylendi.

Arama çalışmaları sırasında biri çocuk 3 kişinin cesedi Malezya sularında bulunurken, Endonezya sularında ise biri hamile kadın olmak üzere 3 çocuk ve bir erkeğin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesetleri Endonezya makamları tarafından kimlik tespiti için Endonezya'nın Nunukan'a bölgesine götürüldü.

(Numan Çakmak / İHA)

