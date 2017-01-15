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Teklifin son maddesi de kabul edildi
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Teklifin son maddesi de kabul edildi

Son olarak 18. maddenin kabul edilmesiyle birlikte bütün maddeler Genel Kurulda kabul edilmiş oldu.

TBMM üye tamsayısının (550) beşte üç (330) çoğunluğunun "karar yeter sayısını" oluşturduğu Kurul'da yapılan oylamalarda dağılım şöyle oldu:

338 evet, 134 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

1. Madde

347 evet, 132 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 1 geçersiz

2. Madde

343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 1 geçersiz

3. Madde

341 evet, 139 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

4. Madde

343 evet, 139 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 0 geçersiz

5. Madde

343 evet, 7 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
6. Madde

343 evet, 137 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

7. Madde

340 evet, 136 hayır, 4 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

8. Madde

340 evet, 135 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

9. Madde
343 evet, 137 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

10. Madde
343 evet, 135 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

11. Madde

341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz

12. Madde

344 evet, 132 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 3 geçersiz

13. Madde

343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz

14. Madde

341 evet, 133 hayır, 4 boş, 1 çekimser, 4 geçersiz

15. Madde

341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz

16. Madde

341 evet, 134 hayır, 3 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz

17. Madde

342 evet, 135 hayır, 3 boş, 2 çekimser, 2 geçersiz

18. Madde

344 evet, 131 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz

İşte kabul edilen maddelerin içeriği:

Kabul edilen birinci maddeye göre; yargının 'bağımsız' ilkesine 'tarafsız' ibaresi eklenerek madde 'Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.' şeklinde düzenlendi.

Teklifin kabul edilen diğer maddelerine göre:

-Meclis'teki milletvekili sayısı 550'den 600' e çıkarılacak.

-Milletvekili yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

-Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılacak.

-Komisyon'da devam eden toplantılarda önceki günlerde 'Yedek Milletvekilliği' teklifini içeren beşinci madde ise iptal edildi.

-Anayasa değişikliği teklifine göre, Meclis'in denetim yetkileri şu şekilde düzenleniyor: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılama. Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.'

-Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Bu maddede yer alan 'Cumhurbaşkanı "doğuştan Türk vatandaşı" olanlar' ifadesi de “Türk vatandaşı" olanlar şeklinde değiştirildi.

-Değişikliğe göre, Cumhurbaşkanı ve TBMM'ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek.

-TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

-Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacak.

-Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veriliyor. Düzenlemeye göre, OHAL'de kararnamelerinde Meclis onayı süresi bir aydan üç aya çıkarıldı. OHAL gerekçelerine seferberlik hali de eklendi.

-Askeri yargıyı tamamen kaldırılacak.

-Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üye sayısı 15'e indirilecek.

-HSYK üye sayısının 13'e çıkarılmasını öngörülüyor.

-Cumhurbaşkanlığı ile TBMM milletvekilliği seçimleri 3/11/2019 tarihinde yapılacak.
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