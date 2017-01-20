Teklifin 8., 9., 10. ve 11. maddeleri kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 8., 9., 10. ve 11. maddeleri de kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin 8., 9., 10. ve 11. maddeleri de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 8., 9., 10. ve 11. maddeleri oylandı.

Teklifin 8. maddesi 339 oyla kabul edildi. Madde için 483 milletvekili oy kullanırken oy dağılımı şu şekilde oluştu: 339 kabul, 138 ret, bir çekimser, 2 boş, 3 geçersiz.

9. maddesi 341 oyla kabul edildi. 483 milletvekilinin oy kullandığı 9. maddede 341 kabul, 137 ret, 4 boş oy kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Anayasa değişiklik teklifi 10. maddesi 340 oyla kabul edildi. 481 milletvekili oy kullanırken, oylar 340 kabul, 136 ret, 3 boş, 2 geçersiz şeklinde dağıldı.

481 milletvekilinin oy kullandığı 11. madde de 342 oyla kabul edildi. Oy dağılımı şöyle gerçekleşti: 342 kabul, 135 ret, bir çekimser, 3 boş.

