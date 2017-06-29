Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu

ATP Dünya Turu'nun yeni turnuvası Antalya Open'da teklerde yarı finale kalan oyuncular belirlenirken, çiftlerde ise finalin adı kondu.

ATP Dünya Turu'nun yeni turnuvası Antalya Open'da teklerde yarı finale kalan oyuncular belirlenirken, çiftlerde ise finalin adı kondu.
Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezindeki Kaya Palazzo otelde düzenlenen Antalya Open ATP turnuvasında yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Buna göre tablonun üst kısmında Kıbrıslı Marcos Baghdatis ile Japon Yuichi Sugita; alt kısmında ise Fransız Adrian Mannarino ile İtalyan Andreas Seppi birbirine rakip oldu. Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda yapılan çim kort turnuvasında son sekize kalan tek seribaşı olan 3 numara Fernando Verdasco'nun Antalya serüvenini klasmanın 62. basamağındaki Mannarino noktaladı. 6-2, 4-1 geriye düştüğü müsabakada etkileyici bir geri dönüşe imza atan Mannarino, 29 yaşına bastığı günde 2-6, 7-5, 6-2'lik galibiyetle yarı finale yükselmeyi başardı.
Mannarino'nun final yolundaki rakibi Seppi ise son maçında set kaybı yaşamadı. Moldovalı Radu Albot'u 6-4, 7-6'lık skorla saf dışı bırakan tecrübeli İtalyan raket, bu sezonki ilk yarı finaline adım attı. Bir önceki turda 4 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer'i deviren Yuichi Sugita, güçlü performansını genç Alman Daniel Altmaier önünde de sürdürdü. İkinci turda milli tenisçi Marsel İlhan'ı turnuva dışına iten 18 yaşındaki Altmaier'i 6-3, 6-0'la geçen Sugita, ATP düzeyindeki bir organizasyonda adını ilk kez son dörde yazdırdı. Sugita, günün ilk maçında Hint Ramkumar Ramanathan'ı üç sette yenen 2006 Avustralya Açık finalisti Marcos Baghdatis ile karşılaşacak.
30 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Baghdatis ile Sugita, 15.00'te ise Mannarino ile Seppi kozlarını paylaşacak.

ÇİFTLER KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR
Antalya Open çiftler kategorisinde şampiyonluk kupası yarın sahibini bulacak. Buna göre saat 17.30'da 1 ve 2 numaralı seribaşı ekipleri buluşturan finalde Robert Lindstedt (İsveç) / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) ile Oliver Marach(Avusturya) / Mate Pavic (Hırvatistan) büyük ödül için karşı karşıya gelecek.

ADRİAN MANNARİNO'YA KORTTA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PASTASI
İspanyol Fernando Verdesco'yu yenerek yarı final oynamaya hak kazanan Fransız Adrian Mannarino'ya
organizasyon tarafından sürpriz bir doğum günü pastası hazırlandı. Maç bitiminde kort görevlisi top toplayıcı gençler "İyi ki doğdun Adrian" diyerek tezahürat yaptı. Mannarino mumları söndürerek pastayı keserken hazırlanan sürprize sevincini ve duygularını gülerek ifade etti.

Tekler çeyrek finale kalan sporcular:
Ramkumar Ramanathan - Marcos Baghdatis
Yuichi Sugita - Daniel Altmaier
Adrian Mannarino - Fernando Verdasco
Andreas Seppi - Radu Albot

Çiftler yarı finale kalan sporcular:
Lindstedt/Qureshi - Erlich/Mektic
Paes/Shamasdin - Marach/Pavic
(Sedat Temel /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Taciz şüphelisine linç girişimi
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Bahçeli'den MYK sonrası yazılı açıklama
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Sibirya'daki orman yangınları büyüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Temmuz 2017 memur zammı ne kadar olacak?
Temmuz 2017 memur zammı ne kadar olacak?
Ayvacık'taki ürküten görüntünün nedeni ne?
Ayvacık'taki ürküten görüntünün nedeni ne?
Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı
Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi: Karşılık veririz!
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi: Karşılık veririz!
Hükümetten ABD'ye Afrin mesajı: Açılan ateş misliyle karşılık bulacaktır!
Hükümetten ABD'ye Afrin mesajı: Açılan ateş misliyle karşılık bulacaktır!
Şehit polisten geriye kalan görüntüler
Şehit polisten geriye kalan görüntüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Taciz şüphelisine linç girişimi
Taciz şüphelisine linç girişimi
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Bahçeli'den MYK sonrası yazılı açıklama
Bahçeli'den MYK sonrası yazılı açıklama
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Sibirya'daki orman yangınları büyüyor
Sibirya'daki orman yangınları büyüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Bingöl'de çatışma: 1 yaralı
Bingöl'de çatışma: 1 yaralı
Aşiretler terör örgütlerine karşı birleşti
Aşiretler terör örgütlerine karşı birleşti
Bakan Işık NATO toplantısında niyet mektubu imzaladı
Bakan Işık NATO toplantısında niyet mektubu imzaladı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı
Maniatis, Alanyaspor'da
Maniatis, Alanyaspor'da
Hakkari'de 7 terörist öldürüldü
Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English