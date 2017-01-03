03.01.2017 18:53 Tekirdağ'da tır devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Hayrabolu-Dambaslar Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Numan Balkan idaresindeki 59 LC 921 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

