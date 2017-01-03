03.01.2017 20:57 Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Çerkezköy Doğanspor'un Başkanı Kazım Asbaş'ın amcası evinde ölü bulundu. Çerkezköy Doğanspor'un Başkanı Kazım Asbaş'ın amcası evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Doğanspor'un Başkanı Kazım Asbaş'ın amcası 72 yaşındaki Ahmet Asbaş, Fatih Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki ikametinde ölü bulundu. Asbaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis ve Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Uğur Ateş'in olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Asbaş'ın cenazesi önce Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

