07.01.2017 19:04 Tekirdağ'da sokak hayvanlarını unutmadı

Yoğun kar yağışında ana arterler ve iç yolların açık tutulması için 3 vardiya halinde aralıksız çalışan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını da unutmadı. Yoğun kar yağışında ana arterler ve iç yolların açık tutulması için 3 vardiya halinde aralıksız çalışan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını da unutmadı.



Süleymanpaşa Belediyesi cuma günü itibari ile etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için açık alanlara ve sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelere mama bırakarak hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor.



Bırakılan mama miktarları arttırıldı



Olağan mama dağıtımın yanı sıra şehir merkezinde kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen ekipler, şehrin çeşitli yerlerindeki mama noktalarını kontrol edip bırakılan mama miktarlarını arttırdı.



Sokak hayvanları için acil müdahale ekibi oluşturuldu



Kar ve soğuk yüzünden hiçbir sokak hayvanının mağdur olmaması için veteriner hekim ve uzman personellerden acil müdahale ekibi oluşturulurken ekipler dün akşam saatleri itibari ile şehrin dört bir yanında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.



Öte yandan, vatandaşların, olası olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarının bildirilmesi için 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekleri bildirildi.

