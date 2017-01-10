10.01.2017 19:25 Tekirdağ'da kar yeniden etkisini gösterdi

Tekirdağ'da aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. Tekirdağ'da aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.



Tekirdağ'da pazar gününden beri aralıklarla hafif şekilde yağan kar, saat 16.00 sularında yeniden bastırarak kenti etkisi altına aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kriz Masasından alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı trafikte aksamalar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ana yollarda trafik akışı normal seyrederken, Malkara yolu üzerindeki bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.



Öte yandan, merkezi Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan yollarda da trafikte aksama olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

