Tekirdağ'da hortum korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi kırsalında çıkan hortum korkuttu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi kırsalında çıkan hortum korkuttu.

Malkara ilçesi Kadıköy Mahallesi mevkiinde sağanak yağış öncesi çıkan hortum, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kırsal alanda çıkan hortumun 15 dakika sürdüğü öğrenildi. Hortum görenleri korkuturken, yerleşim yerinden uzak olması nedeniyle herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi.

(Hüseyin Tayyar /İHA)