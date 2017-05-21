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Tekirdağ'da Hayko Cepkin rüzgarı
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Tekirdağ'da Hayko Cepkin rüzgarı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali'nin ikinci gününe Hayko Cepkin Konseri damgasını vurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali'nin ikinci gününe Hayko Cepkin Konseri damgasını vurdu.
19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Gençlik Festivalinin ikinci günü, gün boyu süren spor aktiviteleri ve gençlik yarışmaları ile başladı. Akşam saatlerinde binlerce rock müzik dinleyicisi sahil dolgu alanı doldurdu. Saatler öncesinden alanı doldurmaya başlayan Hayko Cepkin hayranları konser saatini heyecanla bekledi.
Konserde tam bir görsel şölen yaşandı
'Aldırma Gönül' şarkısıyla sevenlerini selamlayan Cepkin'in, albümlerinin hit parçalarını seslendirmesiyle sahil dolgu alanı coşkulu bir gece yaşadı. Konser boyunca parçalara müzikseverlerin eşlik etmesi ile sahil dolgu alanı Hayko Cepkin şarkılarıyla yankılandı. Işık gösterilerinin yanı sıra dans şovlarının da yapıldığı konserde, hayranları gece boyunca Hayko Cepkin şarkılarına doydu.
Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaşattığı güzel geceden dolayı Hayko Cepkin ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Albayrak konuşmasında ayrıca Mustafa Kemal'in Türkiye'nin kalbi olduğunu belirtti. Hayko Cepkin, sevenlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
(Halil Dağ / İHA)

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