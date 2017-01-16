16.01.2017 13:32 Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 41 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 41 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde geçen hafta 25 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 82 kişiden 30'u gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 41 kişi daha gözaltına alındı. 82 kişiden 3'nün önceki duruşmalarda tutuklandığı öğrenilirken kalan 8 kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

(Yakup Güler / İHA)

