10.01.2017 13:23 Tekirdağ'da ev yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadının oturduğu evde yangın çıktı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadının oturduğu evde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre Izgar Mahallesi'nde Atike Bağrıyanık'ın yaşadığı evde bacadan yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, korku ve panik içerisinde itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malkara itfaiye ekipleri, bacadan çıktığı belirlenen yangını büyümeden söndürdü. Yangında hasar gören evin odası kullanılamaz hale geldi.

