Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tekirdağ'da altın dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tekirdağ'da altın dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, altın satma bahanesiyle bir kişiyi 60 bin lira dolandıran 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, altın satma bahanesiyle bir kişiyi 60 bin lira dolandıran 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Y.'yi arayan Muhsin A. isimli şahıs, Halil Y.'ye "Arkadaşım altın bulmuş ilgilenir misin" diyerek, buluşarak altınları gösterebileceğini söyledi. Halil Y, Muhsin A. isimli şahısla buluşup altınlardan numune aldı. Aldığı numuneyi kuyumcuya gösteren Halil Y. altınların gerçek olduğunu öğrendi. Bir süre sonra Halil Y.'yi arayan şahısların "Bizde bir miktar daha altın var almak ister misin?" demesi üzerine, sözde altınları satın almak için 60 bin lira para hazırlayan Halil Y, Muhsin A., Özkan Y., Uğur K. ile buluşarak yanında getirdiği parayı teslim etti.

Parayı alarak altınları getirmeye gittiklerini söyleyen şahısların geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Halil Y. polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliler Muhsin A., Özkan Y., Uğur K. Hayrabolu ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan dolandırıcılık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
5 gün sonra kurtarıldılar
İşte Reina'yı kana bulayan o terörist!
76 şüphelinin bulunduğu iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan Reina'ya ziyaret
Ereğli Belediye Başkanı Özgüven: '2017 hizmet yılı olacak'
Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
5 gün sonra kurtarıldılar
5 gün sonra kurtarıldılar
İşte Reina'yı kana bulayan o terörist!
İşte Reina'yı kana bulayan o terörist!
76 şüphelinin bulunduğu iddianame kabul edildi
76 şüphelinin bulunduğu iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan Reina'ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan Reina'ya ziyaret
Ereğli Belediye Başkanı Özgüven: '2017 hizmet yılı olacak'
Ereğli Belediye Başkanı Özgüven: '2017 hizmet yılı olacak'
Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor
Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor
Yozgat'ta bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Yozgat'ta bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Tüp patladı, bir kişi hafif yaralandı
Tüp patladı, bir kişi hafif yaralandı
Dağda mahsur kalan avcılar kurtarıldı
Dağda mahsur kalan avcılar kurtarıldı
Kilis'ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Kilis'ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Mod International School'un düzenlediği tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü
Mod International School'un düzenlediği tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü
Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor
Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English