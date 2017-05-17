Tekirdağ'da 17 FETÖ'cü asker daha tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan askerlerden 17'si daha tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan askerlerden 17'si daha tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik, Tekirdağ merkezli, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve KKTC'de 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve düzenlenen operasyonlarda 87 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 15'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında daha önce de 72 kişi tutuklanmıştı. Son tutuklamalar ile birlikte tutuklu sayısı 89'a yükseldi.

