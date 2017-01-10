10.01.2017 19:30 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde yapılan toplantıda meclise gelen evraklar görüşülmek üzere gerekli komisyonlara havale edildi. Meclisin çalışma takviminin belirlendiği toplantıda yine eskisi gibi Büyükşehir Meclisinin her ayın ikinci salı günü toplanmasına karar verildi. Meclisin tatil ayı da yine ağustos ayı olarak belirlendi.



Yapılan seçimde Denetleme Komisyonuna Varol Türel, Nedim Yılancı, Mustafa Karaçay ve Sami İkizler seçildi.

