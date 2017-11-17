17.11.2017 12:30 Tekerlekli sandalyeyle minibüse asıldı

İstanbul'da tekerlekli sandalyesiyle bir minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan engelli vatandaş yürekleri ağza getirdi. İstanbul'da tekerlekli sandalyesiyle bir minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan engelli vatandaş yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da engelli bir vatandaşın tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Tekerlekli sandalyesiyle yolda hızla seyir eden bir minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan engelli vatandaş adete ölümle dans etti. İzleyenlerin de korku dolu anlar yaşadığı olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle hızla ilerleyen bir minibüsün arkasına tutunan engelli vatandaşın tehlikeli yolculuğu görülüyor.



