Tekel bayiden hırsızlık kamerada

İstanbul Maltepe'de bir tekel bayine giren maskeli hırsızlar 6 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsızlık anları bayinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Maltepe'de bir tekel bayine giren maskeli hırsızlar 6 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsızlık anları bayinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Maltepe Altayçeşme Mahallesi Samanyolu Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli 3 hırsız sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bir tekel bayinin önüne geldi. Dükkanın kepengini kesen hırsızlar ardından camı kırarak içeri girdi. 1 hırsız dışarıda gözcülük yaparken 2'si ise içeriye girerek çok sayıda sigara çaldı. Tahmini değeri 6 bin TL olan sigaraları poşetlere dolduran hırsızlar daha sonra dükkandan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



OLAY ANI KAMERADA

Tekel bayinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 hırsız dükkanın önüne geliyor. Yüzleri maskeli hırsızlar demir kepengi keserek camı kırıyor. Ardından 2 hırsız içeri girerken biri de dışarıda gözcülük yapmak için bekliyor. İçeri giren hırsızlar sigaraları poşetlere dolduruyor. Ardından hızla dükkandan çıkıyorlar.

(Cenk İşver/İHA)