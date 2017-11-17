17.11.2017 12:42 Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 'Tek Teker' lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı. Razgatlıoğlu'nun milli motosikletçi oğlu Toprak Razgatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Aileye başsağlığı dileyen Kenan Sofuoğlu, 'Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü' dedi. Antalya'da geçirdiği trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 'Tek Teker' lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı. Razgatlıoğlu'nun milli motosikletçi oğlu Toprak Razgatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Aileye başsağlığı dileyen Kenan Sofuoğlu, "Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü" dedi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası ve Türkiye'nin motosiklet şovlarıyla yakından tanıdığı 'Tek Teker' lakaplı Arif Razgatlıoğlu (59) ve arkadaşı Ülkü Özcan, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kent merkezinden sahil yönüne seyreden, Arif Razgatlıoğlu'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Kazada Razgatlıoğlu ve Özcan, metrelerce sürüklenerek olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaskları olmadığı belirlenen Razgartlıoğlu ve Özcan'ın birbirine sarılı halde bulunan cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.



KENAN SOFUOĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsileri yapılan Arif Razgatlıoğlu ve Ülkü Özcan'ın cansız bedenleri aileleri tarafından alındı. Morgda ilk olarak işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki Ülkü Özcan'ın cenazesi defnedilmek üzere Gazipaşa'ya götürüldü.

Arif Razgatlıoğlu'nun naaşını ise oğulları Tümay ve Toprak teslim aldı. Toprak Razgatlıoğlu, morgda gözyaşlarını tutamadı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da ailenin yanında bulundu. Sofuoğlu, Toprak ve Tümay Razgatlıoğlu'na taziyelerini sunarak başsağlığı diledi. Kenan Sofuoğlu, cenaze alındıktan sonra Milli Sporcu Toprak Razgatlıoğlu'na sarıldı. Cenaze karayoluyla Sakarya'ya götürülürken, yarın öğle namazını müteakip Orhan Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



"TOPRAK'TAN DOLAYI SIK SIK GÖRÜŞÜYORDUK"

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Arif Razgatlıoğlu'nu çocukluğundan bu yana tanıdığını ve Türkiye'nin en önemli motosiklet figürlerinden biri olduğunu söyledi. Milli Motosikletçi Toprak'ın ise öğrencisi olduğunu belirten Sofuoğlu, "Toprak'tan dolayı sık sık görüşüyorduk. Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ben de bu tür kayıpları çok yaşadım. Allah, iki çocuğuna sabır versin. Bu yaştaki çocuklar için en ağır şey babalarını kaybetmeleri. Toprak daha 20'li yaşlarda" diye konuştu.



"ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Motosiklete binen herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kenan Sofuoğlu, "Otomobil sürücüleri motosikletlerin hızını anlayamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Bütün motosiklet dostlarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kazada ne kadar doğru bilmiyorum ama sürücünün alkollü olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şeyden birini kaybetmek de insanı çok üzüyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

(Adem Akalan/İHA)

