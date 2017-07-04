Tek kurşunla infaz

Gaziantep'te ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülen şahsın cesedi gün ağarınca yol kenarında bulundu.

Gaziantep'te ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülen şahsın cesedi gün ağarınca yol kenarında bulundu.

Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi 25 Nolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ensesinden vurulmuş olan şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan inceleme sonrası 37 yaşındaki Recep Çınar olduğu öğrenilen şahsın cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Recep Çınar'ın cesedi yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına tespit edilirken, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Mehmet Bulut /İHA)