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Tek isteği Volkan Demirel'in kendisini ziyaret etmesi
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Tek isteği Volkan Demirel'in kendisini ziyaret etmesi

Denizli'nin Kale ilçesinde 3 yıldır ALS hastası olan evli ve 3 çocuk babası Yusuf Sayıntürk (44), Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in kendisini ziyaret etmesini bekliyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde 3 yıldır ALS hastası olan evli ve 3 çocuk babası Yusuf Sayıntürk (44), Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in kendisini ziyaret etmesini bekliyor.
Denizli'nin Kale ilçesinde, 3 yıldır ALS hastası olan ve gözleri dışında vücudu işlevsiz bir şekilde makineye bağlı olarak ailesinin yardımıyla yaşamını devam ettiren 3 çocuk babası Yusuf Sayıntürk, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel'i çok sevdiğini belirterek, kendisini ziyaret etmesini istedi. Kendisine alınan göz takip sistemi cihazıyla çocuklarıyla iletişim kurarak, derdini anlatabilen fanatik taraftar Sayıntürk'ün eşi ve çocukları Fenerbahçe'nin forması ve atkısını yanı başından ayırmıyor. Sayıntürk, göz takip sistemi cihazıyla bilgisayara, 'ben fanatik bir Fenerliyim, Fenerbahçe futbolcularının hepsini çok seviyorum. Volkan Demirel'in beni ziyaret etmesini istiyorum' yazarak, Fenerbahçe kaptanına sesini duyurmaya çalıştı.
Eşinin Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, hasta olmadan önce tüm maçlarını seyrettiğini belirten Fatma Sayıntürk (33), eşinin Fenerbahçe maçının seyretmesi için eve spor kanalı bile aldıklarını söyledi.
ALS hastalarının tedavilerinin çok zor olduğunu ancak mutlu olmaları onların tedavilerine katkı sağlayacağını belirten Sayıntürk, "Eşim Fenerbahçe taraftarı, çok seviyor. Yürürken sürekli Fenerbahçe maçlarını izlemeye gidiyordu. Şimdi eve spor kanalı aldık, sürekli Fenerbahçe maçlarını seyrediyor. Kendisi çok tutkunu olduğu için Fenerbahçe'den birilerinin eşimi ziyaret etmesini istiyorum. Onun mutluluğu için özellikle Kaptan Volkan Demirel'in, onun için mutlu olmasını istiyorum" diye konuştu.


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