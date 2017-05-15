Tek isteği engelli çocuğunun tedavi edilmesi

Mardin'de 16 yıl önce yanlış iğne yapıldığını ileri sürdüğü çocuğunun engelli duruma düştüğünü belirten anne Sultan Olgaç, tek isteğinin çocuğunun tedavi edilmesi olduğunu dile getirdi.

Mardin'de 16 yıl önce yanlış iğne yapıldığını ileri sürdüğü çocuğunun engelli duruma düştüğünü belirten anne Sultan Olgaç, tek isteğinin çocuğunun tedavi edilmesi olduğunu dile getirdi.

Mardin'de 16 yıl önce, çocuğunun yanlış iğne sonucu engelli duruma düştüğünü ileri süren annenin feryadı yürek burkuyor. Merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden ve eşi de engelli olan biri engelli 3 çocuk annesi Sultan Olgaç, 16 yaşındaki çocuğu Halil'in tedavi edilmesini istiyor. Oğlu Halil'in 5 aylıkken ateşlendiğini anlatan Olgaç, "Hastanede yaptıkları iğne sonrası oğlum engelli oldu. Bu durumu 1 yaşına gelince fark ettik ve artık çok geç olduğu söylendi. Mardin de gezmediğimiz çocuk doktoru, beyin cerrahı kalmadı. Ama nafile çözüm bulamadık. Diyarbakır'da profesörlere gösterdik. Ankara'ya gittik ancak çözüm bulamadık" dedi.

Oğlu Halil'in vücudunda kitle tespit edildiğini anlatan Olgaç, "Önce kanser dediler sonra şükür ki iyi huylu çıktı. En son Gülhane Askeri Hastaneye gittik. Genelkurmay oğluma sahip çıktı tedavi gördü. Dönen elleri düzeldi. Ama babamızın da yürümede engeli var, uzun süre hiçbir yerde çalışamadı. Yıllardır kayınpederimden destek alarak yaşıyoruz. Doktorlar yıllarca hastalığını anlamadılar. En son Mardin'de yine bir doktor nöbetler geçirdiğini söyledi ve yine Diyarbakır gittik. Ama çözüm bulamadık. Yıllarca doktorları gezdik ama maalesef çözüm bulamadık" diye konuştu.

Oğlunun iyi bir hastanede tedavi edilmesini istediğini anlatan Olgaç, "Ayrıca bir engelli annesi olarak biraz duyarlılık bekliyoruz. Mardin'de engelli yolları yok. Dolmuşlar bile oğlumu görünce durmuyor. Her yere yürüyerek gidiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde oğlum için elimizden geleni yaptık ama bu saatten sonra tek yapabildiğim ona sevgimizi vermek. Beyaz Ay Derneği oğlumun en büyük moral destekçisi. Biz anne baba olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bir gün oğlum iyileşecek buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Beril Solmuşgül / İHA)